DaZN trasmetterà la finale della FIFA World Cup 2026™, con Antonio Conte come ospite in studio. La piattaforma proporrà una copertura speciale della partita, accompagnata da una maratona dedicata all’evento. La trasmissione includerà analisi e commenti in diretta, offrendo agli spettatori un approfondimento sull’evento calcistico. La finale si svolgerà in una data ancora da definire e sarà seguita da una programmazione speciale di contenuti dedicati al torneo.

DAZN presenta la copertura speciale della finale della FIFA World Cup 2026™ con Antonio Conte ospite in studio e una lunga maratona dedicata all'evento. Su DAZN inizia il conto alla rovescia verso l’attesissima finale della FIFA World Cup 2026™, che il prossimo 19 luglio incoronerà la nuova Nazionale campione del mondo al New York New Jersey Stadium, spettacolare cornice dell'atto conclusivo della competizione di calcio. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Antonio Conte ospite di DAZN per la finale della FIFA World Cup 2026™

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