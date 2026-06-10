Topolino celebra la FIFA World Cup 2026 con una nuova serie a episodi che vede protagonisti Paperino. La storia è illustrata da una cover speciale realizzata da Andrea Freccero. Inoltre, torna nella collana Topolino Gold il classico “Paperino ai Mondiali”. La pubblicazione include anche un ritorno di questo classico racconto legato ai tornei mondiali di calcio. La collana propone quindi contenuti dedicati al torneo, con storie e illustrazioni speciali.

Nuova storia a episodi con Paperino, cover speciale di Andrea Freccero e il ritorno del classico “Paperino ai Mondiali” nella collana Topolino Gold. In occasione della FIFA World Cup 2026, il settimanale Topolino dedica un numero speciale al torneo più seguito del pianeta. Il numero 3681, in edicola da mercoledì 10 giugno, apre infatti una nuova avventura a fumetti ambientata dietro le quinte dei Mondiali, accompagnata da una cover celebrativa firmata da Andrea Freccero, che reinterpreta l’immaginario calcistico con Paperino e Zio Paperone accanto alla Coppa del Mondo. Una nuova storia a episodi: “Paperino in: FIFA World Cup”. Il cuore del numero è il primo capitolo di “Paperino in: FIFA World Cup”, scritto da Marco Nucci e disegnato da Corrado Mastantuono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Topolino festeggia la FIFA World Cup 2026

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