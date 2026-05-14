Paula’s Choice è diventata lo sponsor ufficiale di prodotti per la cura della pelle per la FIFA World Cup 2026 e la FIFA Women’s World Cup 2027. Questa collaborazione segna l’ingresso di un marchio di skincare nel mondo dello sport di livello mondiale, accompagnando le competizioni con la sua presenza ufficiale. Le partite si disputano in stadi con grande affluenza di pubblico, mentre le finali attirano milioni di spettatori in tutto il mondo.

La skincare sta ufficialmente entrando nell’era degli stadi sold out, delle emozioni estreme e delle finali mondiali. Paula’s Choice è stata nominata Official Skincare Sponsor della FIFA World Cup 2026 e della FIFA Women’s World Cup 2027, segnando uno dei crossover più interessanti tra beauty e sport degli ultimi anni. Paula’s Choice entra nel calcio mondiale — e trasforma la skincare in performance beauty. Per accompagnare la partnership, il brand ha lanciato la campagna “ Proud Supporter of Your Skin ”, costruita attorno a un’idea molto precisa: la pelle non deve apparire perfetta, deve resistere. Il focus della comunicazione si allontana dalla classica beauty imagery ultra filtrata e si concentra invece sulle emozioni vere che emergono durante eventi ad alta intensità come i Mondiali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paula’s Choice è la official skincare sponsor di FIFA World Cup 2026 (e FIFA Women’s World Cup 2027)

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