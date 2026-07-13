Anticipazioni Filorosso del 13 luglio le ultime verità su Garlasco e il caso Nessy Guerra

Lunedì 13 luglio 2026, la prima serata di Rai3 ospita con un nuovo appuntamento di Filorosso. Il programma d’inchiesta, condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, si occupa stasera in due dei casi di cronaca più complessi e dolorosi del momento: gli inaspettati sviluppi sul delitto di Garlasco e l’intricato incubo diplomatico di Nessy Guerra in Egitto. Anticipazioni Filorosso, Garlasco: il bivio giudiziario tra Alberto Stasi e Andrea Sempio. Il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, è clamorosamente tornato a interessare l’opinione pubblica in questo inizio d’estate 2026. Appena un mese fa, il 12 giugno, Alberto Stasi è uscito dal carcere di Bollate in affidamento ai servizi sociali dopo aver scontato 10 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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