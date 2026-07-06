Anticipazioni Filorosso puntata 6 luglio | la verità su Garlasco

Lunedì 6 luglio 2026, ritorna su Rai 3 la trasmissione Filorosso, condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi. La puntata si concentrerà sulla vicenda di Garlasco, con approfondimenti e testimonianze che chiariranno alcuni aspetti ancora dibattuti. La trasmissione affronta temi di attualità e inchieste, offrendo un’analisi dettagliata dei casi trattati. La puntata sarà trasmessa in prima serata e rappresenta un appuntamento regolare del palinsesto del canale.

Lunedì 6 luglio 2026 torna in onda Filorosso, la trasmissione condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi, divenuta ormai un appuntamento fisso su Rai 3. Nel corso della trasmissione verranno affrontati diversi temi di attualità, fra interviste e dibatti, ma anche approfondimenti su cronaca e politica. Al centro del programma anche la vicenda di Garlasco. Filorosso, le anticipazioni del 6 luglio. Tanti gli ospiti e gli argomenti che animeranno anche questa puntata di Filorosso. Fra i momenti più attesi l’intervista a due protagonisti della politica italiana che parleranno della situazione politica in Italia e nel mondo. Prima di tutto Gianfranco Fini, ex presidente della Camera dei deputati e protagonista, per decenni, della politica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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