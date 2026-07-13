Durante il vertice Nato di Ankara, si è registrato un freddo tra il presidente del Consiglio e l’ex presidente degli Stati Uniti. L’analista politico americano ha commentato che le dichiarazioni di Trump devono essere ignorate e ha sottolineato come la frattura tra Italia e Stati Uniti rimanga superficiale. Ha anche aggiunto che, se a novembre il controllo della Camera passerà ai democratici, Trump potrebbe tornare a fare dichiarazioni provocatorie, come già accaduto in passato sui temi di Venezuela e Iran.

L’analista americano: «La frattura tra Italia e Usa è ancora superficiale. Se a novembre la Camera finirà sotto il controllo dei democratici il tycoon sarà tentato da un’altra fuga in avanti, come con Venezuela e Iran» Andrew Spannaus, giornalista e analista politico americano, al vertice Nato di Ankara grande freddo tra Meloni e Trump. Perché il presidente americano insiste con le sue provocazioni? «Questa è la personalità di Donald Trump. Quando ritiene di aver subito un’offesa personale – anche solo percepita – non pensa ad altro. Per lui l’offesa sovrasta sempre il contenuto politico. Ha chiesto a un Paese che considerava il più grande alleato in Europa di partecipare alla guerra, e si è sentito rispondere “no”. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Andrew Spannaus: «Le sparate di Trump vanno ignorate»

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