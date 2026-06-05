Gli effetti dei dazi imposti dall'amministrazione Trump si fanno sentire sui mercati globali, accelerando un nuovo equilibrio economico. La politica commerciale aggressiva ha generato incertezza a livello internazionale, influenzando scambi e investimenti. Secondo esperti del settore, le misure hanno contribuito a modificare le dinamiche commerciali tra le nazioni, con ripercussioni sui flussi di merci e sulle relazioni economiche. La situazione resta sotto osservazione, mentre le conseguenze di queste politiche continuano a svilupparsi.

"La principale preoccupazione per l'economia mondiale resta l'incertezza legata alla politica commerciale aggressiva avviata dall'amministrazione Trump. Tuttavia, difficilmente si tornerà al precedente sistema della globalizzazione basato sulle regole multilaterali: stiamo andando verso un nuovo equilibrio tra grandi potenze e nuove intese economiche". Lo ha affermato il giornalista e analista politico Andrew Spannaus intervenendo alla Convention SATEC 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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SATEC, Spannaus: Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale

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