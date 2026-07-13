Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma andava al doppio della velocità consentita

Notizia in breve

Un uomo è indagato per omicidio stradale a Roma dopo essere stato coinvolto in un incidente. Il GPS dell’assicurazione ha rilevato che la sua Smart viaggiava a 94 kmh su una strada con limite di 50 kmh. L’indagato, considerato un collaboratore di un’azienda di tecnologia, stava andando a circa il doppio della velocità consentita al momento dell’incidente. La polizia ha avviato le verifiche per accertare eventuali responsabilità.