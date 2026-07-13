Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma andava al doppio della velocità consentita
Un uomo è indagato per omicidio stradale a Roma dopo essere stato coinvolto in un incidente. Il GPS dell’assicurazione ha rilevato che la sua Smart viaggiava a 94 kmh su una strada con limite di 50 kmh. L’indagato, considerato un collaboratore di un’azienda di tecnologia, stava andando a circa il doppio della velocità consentita al momento dell’incidente. La polizia ha avviato le verifiche per accertare eventuali responsabilità.
Il gps dell'assicurazione indica che la Smart di Stroppa andava a 94 kmh su una strada con limite di 50. L'uomo di fiducia di Elon Musk in Italia è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Investito e ucciso a 18 anni a Roma, guidava Andrea Stroppa (referente italiano di Musk)
Notizie e thread social correlati
Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: «Correva al doppio del limite». Il satellite inguaia il referente di Musk in ItaliaAndrea Stroppa, responsabile italiano di Elon Musk, è stato indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un giovane di 18 anni a Roma...
Scappa all'alt della polizia e fugge a folle velocità per le vie di Monza, indagato imprenditore: “Non mi andava di fermarmi”Un inseguimento spettacolare si è svolto nelle strade di Monza, quando un'auto è stata inseguita dalla polizia dopo che il conducente, un...
Temi più discussi: Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: Correva al doppio del limite. Il satellite inguaia il referente di Musk in Italia; Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma | Correva al doppio del limite Il satellite inguaia il referente di Musk in Italia; L'ennesimo caso servizi imbarazza Mantovano (e il governo).
Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma, andava al doppio della velocità consentitaAndava a quasi il doppio della velocità consentita la Smart di Andrea Stroppa, l'uomo di fiducia di Elon Musk in Italia,la sera del 31 dicembre scorso quando, su via Filippo Fiorentini in zona Collati ... fanpage.it
Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: Correva al doppio del limite. Il satellite inguaia il referente di Musk in ItaliaAndrea Stroppa ha investito Mirco Garofano, 18 anni, viaggiando a 94 chilometri orari in un tratto dove il limite è di 50. L'ipotesi possibile di un concorso di colpa ... roma.corriere.it