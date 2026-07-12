Andrea Stroppa, responsabile italiano di Elon Musk, è stato indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un giovane di 18 anni a Roma il 31 gennaio. Secondo le ricostruzioni, Stroppa guidava a 94 kmh in una zona con limite di 50 kmh. Il satellite ha confermato la velocità elevata al momento dell’incidente.

La sera del 31 gennaio scorso Andrea Stroppa, il braccio destro di Elon Musk in Italia, ha investito (e ucciso) Mirco Garofano, 18 anni, viaggiando su via Fiorentini a 94 chilometri orari in un tratto dove il limite è di 50, quindi quasi al doppio del consentito. Il dato è stato estrapolato dal dispositivo satellitare Unipol tech installato sulla Smart dall’Unipol Assicurazioni e complica la posizione dell’informatico, già indagato per omicidio stradale, pur nell’ipotesi possibile di un concorso di colpa. L’incidente avvenne alle 21,43, come riportato in un verbale dei vigili urbani, e il ragazzo morì nell’impatto. Garofano — i cui familiari sono assistiti dall’avvocato Fabrizio Castellano — fu travolto mentre attraversava la strada con il semaforo pedonale rosso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: «Correva al doppio del limite». Il satellite inguaia il referente di Musk in Italia

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News - 18enne investito a Roma. Alla guida il referente italiano di Musk. Cosa… 14/02/2026

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