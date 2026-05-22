Scappa all' alt della polizia e fugge a folle velocità per le vie di Monza indagato imprenditore | Non mi andava di fermarmi
Un inseguimento spettacolare si è svolto nelle strade di Monza, quando un'auto è stata inseguita dalla polizia dopo che il conducente, un imprenditore, non si è fermato all'alt. L'uomo ha proseguito a elevata velocità, attraversando le vie cittadine senza rispettare i segnali di stop. Dopo alcuni minuti di inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il conducente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi della fuga e verificare eventuali irregolarità.
Inseguimento da film per le vie di Monza dopo che un imprenditore non si è fermato all'alt della polizia ed è scappato in auto ad elevata velocità per le strade cittadine prima di essere fermato dagli agenti. È accaduto nel pomeriggio del 20 maggio.Il fattoTutto è nato da un giro di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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