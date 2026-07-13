Due persone sono state arrestate a Senigallia durante un intervento dei carabinieri che ha portato anche a numerose denunce. L'operazione si è concentrata sul mercato della cocaina, con un colpo deciso alla rete di spaccio locale. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze e denaro, mentre le autorità hanno portato avanti controlli e verifiche per smantellare l’attività illecita. Nessun dettaglio sui nomi o sulle quantità sequestrate.

Ancona, 13 luglio 2026 - Un fine settimana di fuoco per i carabinieri del comando Provinciale di Ancona, che hanno inferto un durissimo colpo alla rete dello spaccio locale. Attraverso una serie di controlli capillari e mirati in diverse località della provincia, i militari dell’Arma hanno sequestrato oltre 70 dosi tra cocaina e hashish, facendo scattare le manette ai polsi di due persone e denunciandone altre due in stato di libertà. L’operazione più rilevante è stata messa a segno a Senigallia dai carabinieri della stazione di Marzocca. L’azione è scattata all’interno di una struttura ricettiva sul litorale, dove i militari tenevano d’occhio due pregiudicati di 47 e 33 anni – il primo residente nella zona, il secondo proveniente da fuori regione – che stavano per lasciare l’alloggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, duro colpo al mercato della cocaina: due arresti a Senigallia e pioggia di denunce

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