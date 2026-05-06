Nella giornata di oggi, la Polizia di Taranto ha messo a segno un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due uomini di 40 e 39 anni, entrambi con precedenti penali. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi involucri di hashish e cocaina, insieme a munizioni. L’intervento si è svolto nella zona cittadina e ha coinvolto la Sezione Antidroga della Squadra Mobile.

Tarantini Time Quotidiano Operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini di 40 e 39 anni, entrambi con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono scattate dopo una serie di controlli nei pressi di un circolo privato in via Icco, dove il 40enne, gestore del locale, era stato più volte notato in atteggiamenti sospetti insieme a giovani ritenuti consumatori di droga. I successivi servizi di osservazione e pedinamento hanno permesso di individuare un appartamento poco distante, utilizzato dai due come punto di appoggio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Spaccio di droga a Taranto, due arresti della Polizia: sequestrati hashish, cocaina e munizioni

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