Un’ambulanza del 118 è stata colpita da una sassaiola nel Teramano, ferendo l’autista. L’attacco è avvenuto mentre l’ambulanza trasportava un paziente lungo il percorso verso l’ospedale di Teramo, nei pressi del cavalcavia di Villa Camera. Durante l’assalto, anche i sanitari sono stati messi in pericolo. La vettura ha subito danni e l’autista è rimasto ferito. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Assalto a un’ambulanza durante il trasporto di un paziente. Momenti di grande paura nel Teramano, dove un’ambulanza del 118 è stata bersaglio di un violento lancio di pietre mentre transitava nei pressi del cavalcavia di Villa Camera, lungo il tragitto verso l’ospedale di Teramo. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone con il volto coperto avrebbero scagliato diversi sassi dall’alto del cavalcavia, colpendo il mezzo di soccorso. L’impatto ha provocato la rottura del parabrezza, mettendo seriamente a rischio l’incolumità degli operatori sanitari e del paziente trasportato. L’autista ferito e il trasporto concluso tra tensione e paura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ambulanza del 118 colpita da una sassaiola nel Teramano: ferito l’autista, paziente e sanitari in pericolo

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