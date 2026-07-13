Ambizione Pro Sesto C’è Maffioletti per sognare

La Pro Sesto ha annunciato che il primo allenamento ufficiale si terrà martedì 21 luglio allo stadio Ernesto Breda. Nel frattempo, la squadra sta portando avanti diverse operazioni di mercato, rafforzando il roster in vista della nuova stagione. La società ha confermato l’ingaggio di un nuovo giocatore, senza specificare il nome, e sta lavorando per chiudere altre trattative.

In attesa del raduno ufficiale fissato per martedì 21 luglio allo stadio Ernesto Breda, la Pro Sesto si sta dimostrando particolarmente attiva e aggressiva sul mercato. L’obiettivo primario della dirigenza è quello di preparare nel migliore dei modi il prossimo e imminente campionato di serie D 20262027, puntando a un ruolo da assoluta protagonista. Il nuovo direttore sportivo Marco Zanardini è costantemente al lavoro per allestire una squadra competitiva e di livello, che quest’anno è stata affidata alla guida tecnica di un altro nuovo e fondamentale componente del club biancoceleste: il mister Matteo Contini, tecnico di grande carisma ed esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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