Tuttocuoio nulla di nuovo Ko anche dalla Pro Sesto

Nella partita tra Pro Sesto e Tuttocuoio, la squadra ospite ha subito una sconfitta con il punteggio di 2-0. La formazione della Pro Sesto ha schierato Bongini, Meriggi, Banfi, Polenghi, Mapelli, Montesano, Rastelli, Banse, Stefanoni, Anghileri e Clerici. La gara si è conclusa senza sorprese, con la Pro Sesto che ha ottenuto i tre punti e Tuttocuoio che non è riuscita a segnare.

PRO SESTO 2 TUTTOCUOIO 0 PRO SESTO: Bongini, Meriggi, Banfi, Polenghi, Mapelli, Montesano, Rastelli, Banse, Stefanoni, Anghileri, Clerici. All: Angellotti TUTTOCUOIO: Ricco, Rossi, Crasta, Fernandes, Foresta, Renda, Severi, Sichi, Bonafede, Chiti, Coppola. All: Corsano Arbitro: Musumeci di Cassino Marcatori: 14’ pt Stefanoni; 7’ st Anghileri Sesto San Giovanni – Ennesimo disco rosso per il Tuttocuoio, caduto anche nella trasferta di Sesto San Giovanni contro la locale Pro Sesto. Due a zero il risultato finale in favore dei padroni di casa, passati in vantaggio dopo meno di un quarto d’ora di gioco con una conclusione di Stefanoni, bomber della Pro e salito a quota nove reti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tuttocuoio, nulla di nuovo. Ko anche dalla Pro Sesto Notizie correlate Osimo esce dalla Coppa. Ko anche in gara duebardolino 3 la nef osimo 2 PARZIALI: 21-25 25-22 25-20 17-25 15-12 Arbitri: Petrera e Ghirardini Niente da fare. Milan, dalla rabbia di Leao al nulla di Pulisic. L'attacco così è un problema, anche per il futuro“Mister, ma lasciami dentro”, dice Rafa Leao a Massimiliano Allegri che lo sta sostituendo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tuttocuoio, nulla di nuovo. Ko anche dalla Pro Sesto; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi; Calcio - Crema, sveglia; Serie D. Cittadella col Palazzolo. Ultimo treno promozione. Tuttocuoio, nulla di nuovo. Ko anche dalla Pro SestoI neroverdi do Corsano non segnano e vanno sotto di due reti: è il film di una stagione da dimenticare. Ultima gara domenica contro la Trevigliese. msn.com PRO SESTO I biancocelesti vincono 2-0 contro il fanalino di coda TUTTOCUOIO, MARCO ANGHILERI e DAVIDE STEFANONI, e a una giornata dal termine sono in corsa per i playoff a un solo punto dal PALAZZOLO, domenica ultima giornata in trasfert - facebook.com facebook