Durante la 13ª Festa della Cozza Selvaggia a Marina di Ravenna, tre tartarughe marine curate dal CESTHA sono state rimesse in mare. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative ambientali e le tartarughe sono state liberate nel loro habitat naturale. L’operazione ha coinvolto il centro specializzato nella tutela degli habitat marini.

A Marina di Ravenna nel corso del 13esima edizione dell'evento dedicato al frutto di mare, tre tartarughe marine curate dal CESTHA, il Centro Sperimentale Tutela degli Habitat sono state rilasciate in mare. "Sono esemplari recuperati grazie alla collaborazione con i pescatori di Cesenatico, che scelgono di affidarle alle nostre cure dopo le catture accidentali", ha spiegato il direttore del CESTHA, Simone D'Acunto. Il rilascio è avvenuto nell'area delle piattaforme Eni al largo di Ravenna, oasi scelta: "Perché rappresenta un hotspot di biodiversità e un'area protetta dalla pesca a strascico, offrendo alle tartarughe le migliori condizioni per il ritorno in natura", ha concluso D'Acunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Festa della Cozza Selvaggia, Monti: “Valorizza identità e turismo del territorio”

Emozione a Pane e Pomodoro: due tartarughe marine tornano in mareQuesta mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari sono state rilasciate in mare due tartarughe marine, curate e riabilitate presso il Centro...

Temi più discussi: Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia; Ambiente, Carbonara: Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità; Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini; Mattarella: Da tragedia Seveso punto di svolta per la coscienza e sicurezza ambientale Ue.

Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla festa della cozza selvaggiaAmbiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia ... msn.com

Castro Marina: tre giorni di Festa della Cozza Castrense tra gusto e spettacoloA Castro Marina, nel cuore del Salento, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la Festa della Cozza Castrense. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 ... it.blastingnews.com