Emozione a Pane e Pomodoro | due tartarughe marine tornano in mare

Questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari sono state rilasciate in mare due tartarughe marine, curate e riabilitate presso il Centro recupero tartarughe marine del Wwf di Molfetta. L’operazione si è svolta nell’ambito dell’iniziativa “Mare da amare”, che prevede il recupero e il rilascio di esemplari in difficoltà. Le tartarughe sono state liberate in acqua dopo aver ricevuto le cure necessarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Due tartarughe marine curate e riabilitate dal Centro recupero tartarughe marine Wwf di Molfetta sono tornate in mare questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, nell’ambito dell’iniziativa “Mare da amare”.L’evento, promosso dal Comune di Bari e organizzato dal Club Sommozzatori.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bari, lo scempio a Pane e Pomodoro: spiaggia invasa dai rifiutiL’arrivo della primavera e le prime temperature miti hanno spinto numerosi cittadini verso il litorale di Bari, ma il risveglio della spiaggia di... Violenta lite a pochi passi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro: accoltellato un ragazzoUn accoltellamento si è verificato nelle vicinanze della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: un ragazzo di origini straniere è rimasto ferito dopo... Argomenti più discussi: Firenze celebra la Rondinella: promozione, emozione e un ricordo che unisce la città; In cantina - Maculan, 50 vendemmie: viaggi, incontri, storie pieni di emozioni; La nostra notte sul Vespucci, quante emozioni sulla 'nave più bella del mondo'; SANGUINETTO, ARTE ED EMOZIONE AL CASTELLO: IL PREMIO ACCORDI INCORONA DANIA FAZION E CONSEGNA A CHARLIE LA CITTADINANZA ONORARIA.