Emozione a Pane e Pomodoro | due tartarughe marine tornano in mare
Questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari sono state rilasciate in mare due tartarughe marine, curate e riabilitate presso il Centro recupero tartarughe marine del Wwf di Molfetta. L’operazione si è svolta nell’ambito dell’iniziativa “Mare da amare”, che prevede il recupero e il rilascio di esemplari in difficoltà. Le tartarughe sono state liberate in acqua dopo aver ricevuto le cure necessarie.
Due tartarughe marine curate e riabilitate dal Centro recupero tartarughe marine Wwf di Molfetta sono tornate in mare questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, nell’ambito dell’iniziativa “Mare da amare”.L’evento, promosso dal Comune di Bari e organizzato dal Club Sommozzatori.🔗 Leggi su Baritoday.it
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