Ama per i Sustainability Social Camp AS Roma

Da iltempo.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AMA partecipa per il secondo anno ai Sustainability Social Camp dell’AS Roma, i centri estivi gratuiti dedicati a bambini e bambine in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. L’azienda fornisce supporto alle attività e alle iniziative rivolte ai minori. I centri estivi si svolgono durante il periodo estivo e coinvolgono ragazzi di diverse età. La partecipazione di AMA si concentra sulla promozione di attività sostenibili e inclusive. La collaborazione tra le due realtà si protrae da un anno.

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Per il secondo anno consecutivo AMA prende parte ai Sustainability Social Camp dell'AS Roma, i centri estivi gratuiti rivolti a bambine e bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. La partecipazione conferma l'impegno dell'Azienda nella promozione dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni una cultura della sostenibilità basata sul rispetto dell'ambiente, sul senso di responsabilità e sulla cura del bene comune. L'iniziativa, promossa dall'AS Roma con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio e in coerenza con le UEFA Sustainability Policies, coinvolge 80 bambini segnalati dal Forum del Terzo Settore, dall'Assessorato ai Servizi Sociali del IX Municipio e dalle parrocchie del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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