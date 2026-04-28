Your Energy Volley Summer Camp | quattro i Camp estivi in programma

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha annunciato quattro camp estivi per l'estate 2026. Due si svolgeranno al Sestriere, in provincia di Torino, mentre gli altri due si terranno ad Andora, in provincia di Savona. L'iniziativa prevede attività dedicate al volley e si rivolge a giovani appassionati di questa disciplina. Le date e le modalità di iscrizione saranno comunicate nei prossimi mesi.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta per l’estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti Camp estivi: due al Sestriere in provincia di Torino e due ad Andora, in provincia di Savona. Responsabile dei quattro camp sarà Rocco Dichio. Ancora posti disponibili.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Best Soccer Games for Summer Camp Sessions [14 Drill Ideas] Notizie correlate Musme Summer CampAnche quest’estate torna il MUSME Summer Camp, un’entusiasmante esperienza estiva per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni tra laboratori, esperimenti...