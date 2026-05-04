Tech Summer Camp un camp estivo per esplorare tecnologia creatività e pensiero critico

Durante il Tech Summer Camp, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in attività legate alla tecnologia, alla creatività e al pensiero critico. I ragazzi hanno costruito robot, partecipato a laboratori digitali e stretto nuove amicizie basate sulla passione comune per l’innovazione. Alla fine della giornata, molti sono tornati a casa con gli occhi pieni di entusiasmo e racconti delle esperienze vissute durante il campo estivo.

Immaginate i vostri ragazzi e ragazze che tornano a casa ogni sera con gli occhi che brillano di entusiasmo, raccontandovi di robot costruiti con le loro mani, laboratori digitali e nuove amicizie nate dalla passione per la tecnologia.Questo e molto altro è il Tech Summer Camp di STEP: molto più.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Your Energy Volley Summer Camp: quattro i Camp estivi in programmaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta per l’estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti Camp estivi: due al...