la baldaccio prende cocci altro colpo montagnano

La Baldaccio Bruni ha annunciato il ritorno di Leonardo Cocci, centrocampista del 2006, che aveva già giocato nella squadra da dicembre 2024 a maggio 2025. Cocci aveva trascorso l’ultima stagione all’Aquila Montevarchi. La società ha confermato l’acquisto, rafforzando il reparto di centrocampo. La firma è avvenuta ufficialmente, senza dettagli su durata o clausole contrattuali. La squadra si prepara per la prossima stagione con questo nuovo innesto.

AREZZO La Baldaccio Bruni ha ufficializzato il ritorno del centrocampista classe 2006 Leonardo Cocci, nell’ultima stagione all’Aquila Montevarchi. Aveva militato già in biancoverde per metà stagione da dicembre 2024 a maggio 2025. Un altro colpo nel mercato estivo per il Montagnano. I torelli della Valdichiana hanno infatti ufficializzato nelle ultime ore Tommaso Grossi, difensore classe 2007, che arriva arriva in Valdichiana dopo l’esperienza maturata tra le giovanili e la prima squadra del Terranova Traiana. Il Marciano Cesa Valdichiana ha raggiunto l’intesa con Lorenzo Garbinesi, portiere classe 1997, reduce dalla quinquennale esperienza con la maglia del Capolona Quarata e in passato tra le fila di Sporting Trestina, Sangiovannese, Terranuova Traiana e Sinalunghese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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