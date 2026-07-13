Altro assalto in villa nella notte Proprietario ferito alla testa Rapina simile a quella di Montese

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda di malviventi travisati ha fatto irruzione in una villa isolata in via Falloppie, a Savignano, tra sabato e domenica. Durante l’assalto, il proprietario è rimasto ferito alla testa. L’episodio ricorda una rapina avvenuta in un’altra località vicina. La famiglia presente al momento dell’irruzione ha subito il tentativo di furto, senza altri dettagli sui danni o eventuali sequestri.

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Notte di terrore tra sabato e domenica per una famiglia di Savignano, residente lungo la strada che conduce a Spilamberto. Una banda di malviventi con il volto travisato ha fatto irruzione in una villa isolata in via Falloppie-via Graziosi, l’arteria che collega Altolà di San Cesario a Magazzino di Savignano. Secondo le prime ricostruzioni – su cui vige il massimo riserbo investigativo e il silenzio dei derubati – i rapinatori non si sarebbero mostrati armati. Hanno tuttavia minacciato i proprietari di casa, c’erano la madre e il figlio, costringendoli a consegnare denaro e oggetti di valore, oltre a un telefonino. Il bottino comunque è stato esiguo, a lasciare traccia è stato soprattutto lo spavento di chi era in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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