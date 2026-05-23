Un uomo armato ha fatto irruzione in una villa, aggredendo e picchiando l’ex pilota di Formula 1, che è rimasto ferito alla testa. Durante la rapina, ha minacciato anche altri membri della famiglia e ha costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando i responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sulla somma di denaro o oggetti rubati.

Roma, 23 maggio 2026 – Percosso violentemente, minacciato con tutta la famiglia fino a costringere uno dei figli ad aprire la cassaforte. E’ successo nei giorni scorsi all’ex campione di Formula Uno e pilota Ferrari, Alain Prost. Veri e propri momenti di terrore per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. A dare la notizia è stato il quotidiano svizzero Blick secondo cui una banda di malviventi incappucciati ha fatto irruzione nell'abitazione dell' ex campione del mondo di Formula 1 e pilota della Ferrari martedì scorso intorno alle 8.30 di mattina, aggredendo il francese e costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Violenta rapina nella villa di Alain Prost, l’ex campione di F1 picchiato e ferito alla testa

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