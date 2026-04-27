Indagine arbitri il fascicolo della Procura di Milano si allarga | altri due fischietti nel mirino!

La Procura di Milano ha ampliato l'inchiesta sugli arbitri coinvolti nel calcio italiano, aggiungendo due nuovi soggetti nel fascicolo. L'indagine riguarda i vertici arbitrali e si concentra su presunti illeciti. Finora, sono stati ascoltati vari testimoni e sono state eseguite perquisizioni. La procura continua a raccogliere elementi per approfondire le eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

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