Nell’inchiesta sugli abusi alla scuola militare Teulié, sono stati iscritti altri due indagati, tra cui figura anche il comandante. La procura sta approfondendo anche il possibile reato di omessa denuncia. La vicenda riguarda presunti comportamenti illeciti avvenuti all’interno dell’istituto. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Milano – Si allarga l’inchiesta sui presunti abusi sessuali consumati all’interno della scuola militare Teulié. Un passaggio quasi inevitabile, visto che le molestie e gli atteggiamenti del professor Marco Ricucci nei confronti degli alunni maschi non erano un segreto nella scuola. Stando a quanto risulta, nelle ultime ore sono stati indagati per omessa denuncia da parte di un pubblico ufficiale Antonio Calligaris, comandante della scuola, e Giuseppe Marturano, a capo della polizia militare. Antonio Calligaris comandante della scuola militare Teulié L’iscrizione aiuterà la procura a capire chi, nel dettaglio, sapeva e non ha denunciato o, peggio, ha coperto, nonché a capire chi dall’interno dell’istituto potrebbe addirittura aver avvisato il professore che era in corso un’indagine su di lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi alla Teulié, altri due indagati: nel mirino anche il comandante. L’ipotesi dell’omessa denuncia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Affidi, altri guai per Matteo Ricci: è indagato anche per peculato. Nel mirino della procura il tour del suo libro nel 2023-24. Altri due indagatiLa procura di Pesaro ha avviato un’indagine che riguarda anche il tour del libro nel 2023-24, coinvolgendo Matteo Ricci, già sotto inchiesta per...

Abusi alla scuola militare Teulié, l’insegnante accusato chiede il rinvio dell'interrogatorio. E i pm indagano su possibili omesse denunceUn insegnante della scuola militare Teulié, coinvolto in un’indagine per presunti abusi, si è presentato davanti al giudice ma ha chiesto di...

Temi più discussi: L’insegnante accusato di abusi sessuali sugli studenti alla Teulié di Milano; Violenze sessuali alla Scuola militare Teulié, arrestato un commissario: abusi per superare esami; Milano, abusi sessuali alla scuola militare Teulié, arrestato un docente; Milano, arrestato docente della scuola militare Teuliè per violenza sessuale.

Abusi alla scuola militare Teulié: Vieni a casa mia altrimenti ti scordi l’aiutino all’esame milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Abusi alla Teulié, altri due indagati: nel mirino anche il comandante. L’ipotesi dell’omessa denunciaMilano, la Procura ha iscritto pure il capo della polizia militare nell’inchiesta sul docente finito ai domiciliari. Gli insegnanti dell’istituto e gli studenti sono stati sentiti dai pm come testimon ... ilgiorno.it

Abusi sessuali su allievi della scuola militare Teulié, arrestato un professore reddit

Milano, violenze e abusi alla scuola militare Teulié. Fermato professore: Velate minacce,...Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. msn.com