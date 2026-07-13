Un uomo è stato arrestato in una città del Nord per aver aggredito un passante con un coltello. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in pieno centro. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo l’accaduto, recuperando l’arma. Sono in corso le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite gravi.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto e L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 13-07-2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Almanacco 13 Aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Almanacco del 07-07-2026Il 20 giugno 2026, una persona è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di rubare in un negozio di elettronica.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Almanacco 13 luglio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Lunedì 13 Luglio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Domenica 12 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 7 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno.

Almanacco | Lunedì 13 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno1862 - Con la legge n.710/1862, viene istituito il monopolio di Stato del Regno d'Italia sui tabacchi 1914 - A Camerata Cornello (BG), Simone Pianetti uccide nel giro di poche ore ben sette persone fu ... pisatoday.it

Feedback di anteprima del libro degli avversari: Un avversario degno reddit

13 Luglio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 13 luglio è il 194º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è energico e determinato, con una forte capacità di affrontare le sfide senza perdere entusiasmo. Santo del giorno: Sant'Enrico ... veronasera.it