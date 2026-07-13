Un inviato di un programma televisivo è stato ricoverato in ospedale dopo aver notato un problema alla pelle. Inizialmente si pensava si trattasse di un pelo incarnito, ma si è scoperto essere una condizione più grave. L’episodio è avvenuto dopo un viaggio in Sudafrica e il ricovero è stato richiesto in modo urgente. La notizia è stata comunicata dall’interessato sui social media.

Quello che inizialmente sembrava un banale problema della pelle si è rivelato qualcosa di molto più serio. Stefano Corti, storico inviato de Le Iene, ha raccontato sui social la disavventura vissuta dopo il rientro da un viaggio in Sudafrica, conclusasi con un ricovero d’urgenza in ospedale. Tutto è iniziato con una piccola lesione sulla gamba, scambiata per un pelo incarnito, ma nel giro di pochi giorni sono comparsi sintomi sempre più preoccupanti che hanno richiesto l’intervento dei medici. Il morso della zecca passato inosservato. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Stefano Corti attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Pensavo fosse un pelo incarnito e invece…”: il famoso di Italia1 ricoverato, è shock

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