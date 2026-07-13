Allegri è a Napoli | primi confronti operativi e cena con ADL e Manna

Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova esperienza sulla panchina. Oggi ha incontrato lo staff tecnico per i primi confronti operativi. La sera ha partecipato a una cena con l’amministratore delegato e un dirigente del club. L’allenatore ha iniziato le riunioni di lavoro per pianificare la preparazione della squadra. La sua presenza è stata confermata anche attraverso comunicazioni ufficiali del club.

Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina partenopea. Come scrive sull’edizione odierna il quotidiano Il Mattino, prende ufficialmente il via l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese inizierà la sua esperienza dal Training Center di Castel Volturno, dove avrà i primi incontri con la dirigenza, lo staff medico e i collaboratori che lo accompagneranno nel corso della stagione. Ad accoglierlo ci saranno il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis, rientrato a Napoli per seguire personalmente i primi passi del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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