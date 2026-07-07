allegri e le richieste ad adl e manna per il suo napoli

Il tecnico Allegri ha incontrato il direttore sportivo e il presidente per discutere la preparazione della prossima stagione del Napoli. Durante gli incontri, sono state affrontate le strategie e le richieste del tecnico per il team. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui contenuti delle conversazioni. La discussione si è concentrata sulla pianificazione delle attività e sugli obiettivi da raggiungere nella prossima stagione calcistica.

Allegri è al lavoro sul suo nuovo Napoli. Il tecnico toscano ha già parlato chiaramente con il direttore sportivo Manna ed il patron De Laurentiis per coordinare al meglio la nuova stagione che sta per partire. “Che gli obiettivi nel mirino li ha chiari, così come Manna: un portiere e un difensore in più, un centrocampista che alzi il livello dopo l’addio di un top, un esterno offensivo che va a riempire uno slot vuoto. Quello slot vuoto che potrà essere lasciato da uno tra Lang e David Neres, perché anche il brasiliano è in lista cessioni nel caso in cui l’offerta giusta arrivasse”. Rinnovo Ghoulam, ci siamo quasi. Contratto fino al 2022 e clausola valida solo per l’estero Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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