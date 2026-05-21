A Milano, durante una cena, si sono incontrati un allenatore e un dirigente del Napoli, che sembrano essere tra i favoriti per la prossima stagione. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, all’interno di un articolo che analizza le mosse delle panchine italiane. La situazione si è accesa dopo l’addio di Antonio Conte, e il club partenopeo sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore. La discussione tra le parti si svolge in un clima di attesa e strategie da definire.

Sul Corriere della Sera il valzer delle panchine. Il Napoli mena le danze perché tutto è cominciato con l’addio di Antonio Conte. Maurizio Sarri che sembrava il candidato unico, come scrive il quotidiano di via Solferino, tentenna: la piazza è pretenziosa, il mercato sarà esangue e allora forse è meglio accettare la corte della ricca provincia bergamasca dove ritroverebbe l’amico Cristiano Giuntoli con cui ha lavorato spalla spalla tre anni proprio all’ombra del Vesuvio. Ed eccoci ad Allegri che – scrive il Corsera – è il vero piano A del Napoli. Allegri aveva già l’accordo con Adl per lo scorso anno. Ecco le parole: “Giovanni Manna, ds del Napoli, ha in tasca il piano B (che per lui è A). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna a cena con Allegri a Milano: è lui il vero piano A del Napoli

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