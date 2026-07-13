Allegri day | Ecco cosa è successo !

Prosegue la prima giornata napoletana di Massimiliano Allegri, che ha effettuato un atterraggio a Capodichino e visitato il centro di allenamento di Castel Volturno. Non sono stati forniti dettagli su incontri o appuntamenti specifici durante questa giornata.

. Prosegue la prima giornata napoletana di Massimiliano Allegri. Dopo l’atterraggio a Capodichino e la visita al Training Center di Castel Volturno, il nuovo allenatore del Napoli ha raggiunto nel tardo pomeriggio il Grand Hotel Parker’s, come raccolto dall’inviato di Radio Tutto Napoli, dove è in programma un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. L’arrivo di Allegri in hotel. Allegri è arrivato all’hotel di Corso Vittorio Emanuele intorno alle 18:15, raggiungendo De Laurentiis, presente già dalla giornata di ieri. All’esterno dell’albergo erano presenti anche alcuni tifosi azzurri, accorsi per salutare il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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LO SCONTRO TRA IBRA E ALLEGRI CHE HA DISTRUTTO LO SPOGLIATOIO COSA E QUANDO È SUCCESSO

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