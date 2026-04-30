C’è una questione che può determinare il futuro e il peso dell’inchiesta di Milano sugli arbitri. Tempo e spazio sono noti: il giorno 2 aprile, a San Siro. Nello specifico, si fa riferimento alle designazioni di Rocchi per Bologna-Inter (scelto l’arbitro Andrea Colombo) e per Inter-Milan (Daniele Doveri). Entrambi gli arbitri sono stati sentiti dalla Procura come persone informate sui fatti. Ma c’è una domanda che tiene ancora banco. Alcune persone chiamate a testimoniare - appartenenti esclusivamente al mondo arbitrale - avrebbero parlato di "designazioni combinate". Ma cosa vuol dire? Proviamo a spiegarlo, restando nel campo delle ipotesi. Da alcune delle testimonianze degli arbitri, sentiti nell'inchiesta della Procura di Milano, sarebbe emerso il "sistema Rocchi".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, le "designazioni combinate": ecco cosa vuol dire e cosa sarebbe successo

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