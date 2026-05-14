Tra l’allenatore del Milan e il Senior Advisor del club si è verificata una nuova rottura che ha coinvolto anche Ibrahimovic. La relazione tra Allegri e Ibrahimovic si è incrinata, e questa tensione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni alla squadra. La situazione ha generato discussioni tra i tifosi e i media, mentre le parti coinvolte non hanno ancora commentato pubblicamente l’accaduto.

La rottura tra Allegri e Ibrahimovic, anticipata ieri da Luciano Moggi, è stata confermata, questa mattina, dal 'Corriere della Sera', secondo cui Allegri sarebbe "esausto, stanco di fronteggiare più nemici interni che avversari sul campo". Pertanto il tecnico livornese ha deciso di salutare il Milan al termine del campionato, qualsiasi sia il piazzamento dei rossoneri in classifica. I rapporti con Ibrahimovic sono ai minimi termini, ma perché? La rivelazione. All'indomani della sconfitta di Napoli, il lunedì di Pasquetta, c'è stato un confronto tra Allegri e Ibra. Incredibilmente, però, la miccia che ha fatto esplodere una violenta discussione tra i due è stata la scelta del terzo portiere da inserire in rosa per la stagione 2026-2027.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri medita l’addio: nuova rottura con Ibrahimovic. Ecco cosa è successo tra i due

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