Il nodo allenatore resta al centro delle valutazioni del Napoli. La scelta non è stata ancora definita. Ma Massimiliano Allegri continua a rappresentare una delle soluzioni più gradite ad Aurelio De Laurentiis. Un profilo già seguito in passato e tornato ora con forza nei pensieri del club. Il legame tra l’allenatore livornese e l’idea Napoli non nasce nelle ultime settimane. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, “il corteggiamento dura da anni”. Finora non si è mai arrivati alla stretta finale. Questa volta, però, il quadro potrebbe essere diverso. A favorire un possibile accordo ci sarebbero più elementi. Innanzitutto, la disponibilità del tecnico a prendere in considerazione la destinazione azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri-Napoli, De Laurentiis riflette: Manna può favorire il sì

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