Allegri-Napoli De Laurentiis riflette | Manna può favorire il sì
Il presidente del Napoli sta considerando l’intervento di un mediatore per facilitare l’accordo con l’allenatore. La questione principale riguarda la conferma o meno di Allegri, con il nome di Manna che potrebbe influenzare la decisione. La discussione si concentra sulla possibilità che questa figura possa agevolare un’intesa tra le parti. La questione dell’allenatore continua a essere al centro delle valutazioni del club.
Il nodo allenatore resta al centro delle valutazioni del Napoli. La scelta non è stata ancora definita. Ma Massimiliano Allegri continua a rappresentare una delle soluzioni più gradite ad Aurelio De Laurentiis. Un profilo già seguito in passato e tornato ora con forza nei pensieri del club. Il legame tra l’allenatore livornese e l’idea Napoli non nasce nelle ultime settimane. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, “il corteggiamento dura da anni”. Finora non si è mai arrivati alla stretta finale. Questa volta, però, il quadro potrebbe essere diverso. A favorire un possibile accordo ci sarebbero più elementi. Innanzitutto, la disponibilità del tecnico a prendere in considerazione la destinazione azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Notizie e thread social correlati
Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”Il Napoli sta definendo la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Conte, con diverse opzioni sul tavolo.
Il Mattino: “Napoli, Allegri avanza mentre Sarri riflette: De Laurentiis accelera sul futuro”Il club partenopeo sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, con alcune trattative ancora in fase di sviluppo.
Temi più discussi: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli; Perché Allegri è in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli: pesa il feeling con De Laurentiis; Milan. Allegri a rischio esonero, De Laurentiis attende; Calciomercato Napoli, Allegri esonerato dal Milan: per De Laurentiis un candidato in più da poter scegliere.
GAZZETTA - Napoli, a De Laurentiis e Manna piace Allegri, ma l'accelerazione non è arrivata ift.tt/MlJuBL4 x.com
Gazzetta: #Allegri-#napoli è la pista più calda, ma la fumata bianca non c'è ancora. Aurelio De Laurentiis ha convocato una riunione fiume per analizzare i candidati alla panchina azzurra dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri resta il candidato f facebook
ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit
Allegri-Napoli, Max in pole ma De Laurentiis prende tempo: dopo il finale del Milan è scattata la riflessioneAllegri Napoli: la Gazzetta racconta la riunione fiume di De Laurentiis. Max in pole, Italiano outsider. Ma il brutto epilogo del Milan ha imposto altri giorni di riflessione. ilnapolista.it
De Laurentiis è troppo in gamba per prendere Allegri. Uno come lui non fa una cosa del genereIo escludo che il nuovo allenatore del Napoli possa essere Massimiliano Allegri. De Laurentiis è troppo in gamba per fare una cosa del genere. Non è matto e non fa questo tipo di scelta. Questo il p ... napolitoday.it