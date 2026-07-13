Alexandra caccia alla verità | l’indagine si allarga al medico di base e a quello della Guardia

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’indagine sulla morte di Alexandra si è estesa includendo anche il medico di base e quello della Guardia. Attualmente sono quattro le persone indagate, tutte formalmente iscritte nel procedimento. La procura ha notificato gli avvisi di garanzia, proseguendo le verifiche sui possibili ruoli e responsabilità nelle circostanze che hanno portato al decesso. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata. La vicenda rimane sotto esame da parte delle autorità competenti.

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Arezzo, 13 luglio 2026 – Si allarga l’inchiesta sulla morte di Alexandra. Salgono a quattro gli indagati che hanno ricevuto l’avviso di garanzia dal magistrato. Marco Dioni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vuole vederci chiaro sulla fine della ragazza di 23 anni, arrivata al pronto soccorso dell’ospedale della Fratta nella notte del 27 giugno dopo un incidente a Foiano e dimessa alcune ore dopo con il referto che indicava la frattura di una mano. Rientrata a casa, le sue condizioni erano peggiorate fino alla notte del 2 luglio, cinque giorni dopo lo schianto, quando una corsa in ambulanza al San Donato non è bastata a salvarle la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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