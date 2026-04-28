Riforma medici di famiglia verso addio al passaggio obbligato dal pediatra al medico di base a 14 anni si punta alla continuità fino alla maggiore età BOZZA Decreto
Il Governo ha presentato una bozza di decreto-legge che riorganizza l’assistenza primaria territoriale, con una modifica importante riguardante il passaggio dal pediatra al medico di base. La proposta prevede di eliminare l’obbligo di cambiare pediatra a 14 anni, consentendo ai giovani di restare sotto la stessa figura fino alla maggiore età. La proposta fa parte di un intervento più ampio sulla riforma dei servizi sanitari di prossimità.
Il Governo ha messo nero su bianco la prima bozza del decreto-legge per il riordino dell'assistenza primaria territoriale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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