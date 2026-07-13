Jannik Sinner ha vinto il titolo di Wimbledon battendo Alexander Zverev in quattro set. Zverev, che aveva partecipato al torneo, non è riuscito a conquistare il secondo titolo consecutivo. Durante la competizione, Zverev ha dichiarato che Sinner è il miglior giocatore al mondo e ha affermato di voler sfidare anche Alcaraz. La finale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha confermato il suo successo.

Alexander Zverev non ha fatto il bis. A impedirglielo Jannik Sinner, che anche stavolta non ha dato scampo e si è portato a casa il titolo di Wimbledon in quattro set. Ma, per il tedesco, ci sono diverse sensazioni positive. Queste le prime parole in sala stampa: “ In assoluto, considerando dov’ero lo scorso anno, è ovviamente un torneo ben diverso per me. Mi sarebbe piaciuto alzare il trofeo, ma Sinner è stato migliore di me oggi, e ha meritato di vincere “. Sulla scivolata: “ Ho di nuovo iperesteso il ginocchio, un po’ come due anni fa. Facevo un pochino fatica a spingere al servizio, così la mia velocità al servizio è scesa. Ma tutto il resto era ok. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Sinner è il miglior giocatore al mondo. Sono qui per sfidare lui e Alcaraz”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alexander Zverev Sinner è molto meglio di Alcaraz

Notizie e thread social correlati

Alexander Zverev: “L’infortunio di Alcaraz? Non sono contento, Sinner è il grande favorito per il Roland Garros”Nel suo debutto al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha affrontato Mariano Navone, vincendo in tre set con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

Zverev elogia il “miglior giocatore del mondo” Sinner dopo che il rivale conserva la corona di Wimbledon 2026Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon 2026, battendo in finale Alexander Zverev.

Temi più discussi: Jannik Sinner LIVE a Wimbledon 2026 contro Alexander Sascha Zverev: aggiornamenti in diretta, cronaca e risultato in tempo reale | Tennis ATP oggi; Wimbledon, Jannik Sinner in finale per il secondo anno consecutivo: Alexander Zverev l’avversario per confermare il titolo; [DIRETTA@???????!] Jannik Sinner-Alexander Zverev in tv e streaming 12 Luglio 2026 - Business and Investment Development Agency; Jannik Sinner piega uno straordinario Alexander Zverev e resta re di Wimbledon · Tennis.

Jannik Sinner è ancora re di Wimbledon! L'azzurro batte Alexander Zverev in quattro set e conquista per il secondo anno consecutivo il torneo più prestigioso al mondo. Impresa leggendaria per il campione italiano sull'erba di Londra. Iscriviti a X per non perd x.com

(IN DIRETTA!) Zverev Sinner in diretta streaming in 12 luglio 2026 reddit

Alexander Zverev: Sinner è il miglior giocatore al mondo. Sono qui per sfidare lui e AlcarazAlexander Zverev non ha fatto il bis. A impedirglielo Jannik Sinner, che anche stavolta non ha dato scampo e si è portato a casa il titolo di Wimbledon in ... oasport.it

Alexander Zverev a Sinner dopo la finale: Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondoZverev sconfitto da Sinner a Wimbledon: la battuta durante la premiazione, l'elogio al team e il bellissimo omaggio al numero 1 ... fanpage.it