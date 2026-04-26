Nel suo debutto al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha affrontato Mariano Navone, vincendo in tre set con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3. Durante l'intervista post-match, ha commentato l'infortunio di un avversario, dicendo di non essere contento della situazione. Inoltre, ha affermato che Jannik Sinner è il favorito per il prossimo torneo di Roland Garros.

All’esordio al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha dovuto sudare più del previsto per avere la meglio su Mariano Navone, piegato con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3. Un match dai due volti: a vvio autoritario del tedesco, poi un passaggio a vuoto nel secondo set e, infine, la reazione nel momento decisivo. Zverev ha analizzato con lucidità la propria prestazione: “A lti e bassi. I momenti positivi sono stati eccezionali, come il primo set, quasi perfetto, mentre quelli negativi sono stati molto difficili, come l’inizio del secondo set. Ho perso un po’ la concentrazione, ma ci sono anche aspetti positivi. Ho servito benissimo, ho giocato molto bene nel primo set e alla fine ho ritrovato il mio gioco e ho vinto in tre set, che è la cosa più importante “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “L’infortunio di Alcaraz? Non sono contento, Sinner è il grande favorito per il Roland Garros”

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