Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon 2026, battendo in finale Alexander Zverev. Dopo la partita, Zverev ha definito Sinner il “miglior giocatore del mondo”. La vittoria ha confermato il titolo per Sinner, che ha mantenuto il suo ruolo di campione del singolare maschile. La finale si è svolta sui campi di erba, con Sinner che ha ottenuto il successo in tre set.

2026-07-12 22:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Jannik Sinner ha sottolineato il suo status di miglior giocatore del mondo sconfiggendo Alexander Zverev e conservando il titolo di singolare maschile di Wimbledon. L’italiano ha superato la dura sfida della seconda testa di serie tedesca vincendo 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) 6-3 6-4 in un’avvincente gara sul campo centrale durata tre ore e 46 minuti. Zverev è arrivato all’All England Club pieno di fiducia dopo il suo primo titolo del Grande Slam agli Open di Francia il mese scorso e ha eguagliato Sinner passo dopo passo durante un avvincente set di apertura. Il tedesco ha ottenuto un tie-break di alta qualità per andare avanti e sembrava in grado di aggiungere un altro titolo importante alla sua collezione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Zverev elogia il “miglior giocatore del mondo” Sinner dopo che il rivale conserva la corona di Wimbledon 2026

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