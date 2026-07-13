Alessio Borelli | l’omicidio di Corsico e l’indagine sui precedenti per droga

Da open.online 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in via Parini a Corsico, in provincia di Milano. I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata dei vicini, che avevano segnalato rumori, urla e trambusto provenienti dall’appartamento all’ottavo piano dello stabile. Sul posto sono stati trovati anche precedenti per droga legati alla vittima. La dinamica della morte e le circostanze sono ancora in fase di accertamento.

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Alessio Borelli, 41 anni, è morto in via Parini all’11 a Corsico in provincia di Milano. L’hanno trovato i carabinieri dopo una chiamata dei vicini. Che avevano raccontato di rumori, urla e trambusto proveniente dall’appartamento all’ottavo piano del palazzo. Borelli era oirginario di Treviglio in provincia di Bergamo. Lavorava proprio a Corsico. Aveva precedenti per spaccio di droga. Una sintetica che si usava per il chemsex. Il corpo di Borelli. I militari hanno trovato il suo corpo rannicchiato a terra il sabato successivo. Dopo un’altra chiamata dei vicini per il puzza. Gli investigatori hanno trovato a terra un coltello da cucina insanguinato. 🔗 Leggi su Open.online

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