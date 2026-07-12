Omicidio di Corsico | la vittima è il 41enne Alessio Borelli originario di Treviglio

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto nel suo appartamento al ottavo piano di un condominio in via Parini a Corsico. La vittima, originaria di Treviglio, è stata identificata come Alessio Borelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso né eventuali sospetti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

È un 41enne originario di Treviglio la vittima del presunto omicidio scoperto a Corsico, nel Milanese. Alessio Borelli è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un condominio di via Parini. Il corpo presentava i primi segni di decomposizione, rendendo impossibile stabilire con precisione da quanto tempo fosse morto. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni dei vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Per entrare nell’alloggio, chiuso, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto una finestra calandosi dal tetto. Sul corpo sono state riscontrate ferite da arma da taglio al torace e al collo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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