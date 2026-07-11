Corsico Alessio Borelli 41 anni trovato morto in casa vicino un coltello insanguinato | ipotesi omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Corsico, vicino a Milano. Accanto al corpo era presente un coltello insanguinato e l’uomo presentava diverse ferite all’addome. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla natura del decesso, ipotizzando un possibile omicidio. Al momento non sono state rese note altre informazioni riguardo alle circostanze o eventuali testimoni.