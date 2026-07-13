Alessio Borelli assassinato in casa a Corsico | le feste rumorose la lite il coltello e le chiavi sparite

Mercoledì scorso, i carabinieri sono intervenuti in via Parini, a Corsico, dopo una segnalazione di una lite in casa. Durante l’intervento, sono stati trovati un coltello e le chiavi mancanti. La vittima, un uomo, è stata uccisa nella propria abitazione. Le feste rumorose e il conflitto tra le persone presenti sono stati segnalati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena includeva anche la scomparsa di alcuni oggetti chiave legati all’indagine.

Quella di mercoledì scorso potrebbe essere stata ben più di una lite. Quel giorno i carabinieri intervengono in via Parini, all’11, a Corsico, comune nell’hinterland sudovest di Milano. A chiamare sono i vicini. Sentono rumori, urla, casino provenire da quell’appartamento all’ottavo e ultimo piano del palazzo. Sempre lo stesso, quello affittato dal 41enne Alessio Borelli, che negli ultimi tempi stava facendo disperare il resto dei condomini. Ma quella volta, la lite sembrava più accesa e violenta del solito. All’arrivo dei militari, però, alla porta non aveva risposto nessuno. Quel giorno, il 41enne originario di Treviglio, nella Bergamasca... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Alessio Borelli ucciso in casa a Corsico: killer in fuga

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