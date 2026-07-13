Stasera, lunedì 13 luglio, viene trasmessa la quarta puntata di Temptation Island 2026, con una coppia in meno rispetto alle precedenti. Gabriele e Sara si sono lasciati nella puntata di mercoledì scorso e hanno lasciato il Calalandrusa Beach Resort di Guardavalle Marina, sede delle registrazioni. I partecipanti Alessandra, Rosario e la single tentatrice Giada continuano il percorso all’interno del programma, che si sviluppa nel contesto di un reality dedicato alle relazioni.

S tasera, lunedì 13 luglio, va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2026 con una coppia in meno. Gabriele e Sara, che si sono lasciati nella puntata di mercoledì scorso, hanno lasciato anche il Calalandrusa Beach Resort di Guardavalle Marina, dove si registra il programma. Oggi anche un’altra coppia arriva alla resa dei conti: è quella formata da Alessandra e Rosario che, per la prima volta nella storia del programma, al falò ospitano anche la single tentatrice Giada. A partire dalle 21:30, su Canale 5, la quarta tappa del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia si preannuncia più frizzante che mai. Temptation Island... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alessandra, Rosario e la single tentatrice Giada scrivono una pagina inedita del programma, che ormai è un vero e proprio fenomeno di costume

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Non vedo l'ora si vedere il falò di confronto finale tra Rosario e Alessandra non vedo l'oraaa che arrivi staseraaaa #TemptationIsland x.com

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