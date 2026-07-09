Alessandra ha chiesto un nuovo confronto anticipato, accompagnata da Rosario e dalla tentatrice Giada. Durante la terza tappa del programma condotto da Filippo Bisciglia, Gabriele si è arreso, mentre Alessandra si è ribellata e Cristian si è trovato vicino al falò. La puntata ha mostrato tensioni tra i partecipanti e momenti di confronto.

G abriele si arrende, Alessandra si ribella, Cristian è sull’orlo del falò: ieri sera la terza tappa del viaggio nei sentimenti di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia ha regalato nuovi momenti da ricordare. O da dimenticare più velocemente possibile, questione di punti di vista. Chi guarda Temptation Island 2026 si diverte, chi partecipa un po’ meno. È il caso delle tre coppie al centro dell’attenzione nella puntata di ieri. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › A “Temptation Island 2026” Sara accetterà il falò con Gabriele? Le anticipazioni della terza puntata Temptation Island 2026, pagelle terza puntata, diretta, voti coppie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alessandra chiede un nuovo falò di confronto anticipato e insieme a Rosario arriva la single tentatrice Giada

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Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

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