Alda Fendi ha dichiarato che l’arte non rappresenta un lusso, ma una necessità. Ha spiegato che la famiglia supporta diverse fondazioni estere interessate a investire nel settore artistico nel paese. La designer, molto legata a Roma e alla passione per l’arte, ha condiviso che ha trascorso gran parte della vita nell’atelier di famiglia, lavorando con le sorelle e la madre.

Innamorata di Roma e dell’arte, dopo un’esistenza trascorsa nell’atelier di famiglia a fianco delle sorelle Franca, Paola, Carla, Anna e della mamma Adele, abili artefici dell’impero dalla doppia F, Alda Fendi, 85 anni, la più piccola del gruppo, dopo l’acquisto della griffe di famiglia nel 2001 da parte del colosso francese Lvmh, ha dedicato ogni energia per offrire alla città spettacoli, mostre, percorsi culturali, progetti creativi sempre a ingresso gratuito, puntando su opere innovative, internazionali e di ricerca. Oggi la fondazione Alda Fendi-Esperimenti, diretta da Raffaele Curi (regista, autore e in passato anche attore in film come «Il giardino dei Finzi Contini» di De Sica e «Casanova» di Fellini), compie 25 anni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Alda Fendi: «L’arte non è lusso ma necessità. Aiutiamo le tante fondazioni estere che vogliono investire qui»

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