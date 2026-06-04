Il gruppo Ferretti punta sul porto di Ravenna Il sindaco | Vicini a tutte le realtà produttive che vogliono investire

Il presidente del gruppo Ferretti ha incontrato questa mattina il sindaco di Ravenna nel municipio. La visita si è concentrata sulla volontà del gruppo di investire nel porto della città. Il sindaco ha affermato di essere vicino alle realtà produttive interessate a sviluppare progetti nel territorio. La discussione ha riguardato possibili opportunità di collaborazione e investimenti nel porto di Ravenna, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha ricevuto questa mattina, in Municipio, la visita del presidente del gruppo Ferretti, Tonny Tan. L’incontro è stato l’occasione per un confronto franco e costruttivo sullo stato attuale e sulle prospettive di sviluppo del gruppo, con particolare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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