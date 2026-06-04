Il gruppo Ferretti punta sul porto di Ravenna Il sindaco | Vicini a tutte le realtà produttive che vogliono investire

Da ravennatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente del gruppo Ferretti ha incontrato questa mattina il sindaco di Ravenna nel municipio. La visita si è concentrata sulla volontà del gruppo di investire nel porto della città. Il sindaco ha affermato di essere vicino alle realtà produttive interessate a sviluppare progetti nel territorio. La discussione ha riguardato possibili opportunità di collaborazione e investimenti nel porto di Ravenna, senza ulteriori dettagli pubblicati.

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Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha ricevuto questa mattina, in Municipio, la visita del presidente del gruppo Ferretti, Tonny Tan. L’incontro è stato l’occasione per un confronto franco e costruttivo sullo stato attuale e sulle prospettive di sviluppo del gruppo, con particolare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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