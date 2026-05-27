Amava i Beatles, ma soprattutto i Rolling Stones. Che vide nel 1982. "Ci misi due giorni a rientrare da Torino". L’aneddoto personale è l’artificio retorico per cristallizzare un concetto: "Oggi, organizzare un concerto, richiede una precisione chirurgica". L’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, al cospetto della commissione controllo dedicata ai bilanci delle fondazioni Ferrara Arte e Teatro Comunale di aver dato all’Abbado l’incarico di soggetto organizzazione dei maxi concerti. A fronte, ovviamente, dei rilievi sui conti arrivati dalla minoranza. I conti, in due battute: Ferrara Arte chiude con un attivo di circa 37mila euro, mentre il Teatro Comunale va in rosso di circa 17mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazioni, conti ai raggi x . Bene Ferrara Arte, l’Abbado soffre: "Ma la gestione è in ordine"

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