Fondazioni conti ai raggi x Bene Ferrara Arte l’Abbado soffre | Ma la gestione è in ordine
Le fondazioni sono sotto esame, con alcuni enti come Ferrara Arte che risultano in buona salute, mentre altre come l’Abbado segnalano problemi, anche se la gestione viene giudicata ordinata. Un appunto riguarda i conti, che vengono analizzati attentamente. In un altro ambito, un appassionato di musica ricorda di aver assistito a un concerto dei Rolling Stones nel 1982, descrivendo come quel viaggio da Torino richiese due giorni.
Amava i Beatles, ma soprattutto i Rolling Stones. Che vide nel 1982. "Ci misi due giorni a rientrare da Torino". L’aneddoto personale è l’artificio retorico per cristallizzare un concetto: "Oggi, organizzare un concerto, richiede una precisione chirurgica". L’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, al cospetto della commissione controllo dedicata ai bilanci delle fondazioni Ferrara Arte e Teatro Comunale di aver dato all’Abbado l’incarico di soggetto organizzazione dei maxi concerti. A fronte, ovviamente, dei rilievi sui conti arrivati dalla minoranza. I conti, in due battute: Ferrara Arte chiude con un attivo di circa 37mila euro, mentre il Teatro Comunale va in rosso di circa 17mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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