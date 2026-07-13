Domenica 12 luglio è iniziata la nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza, con un episodio dedicato a The Odyssey. La puntata ha approfondito gli eventi accaduti a Noos, senza rivelare dettagli specifici. La trasmissione si concentra sulla narrazione di storie e scoperte legate al mondo della conoscenza e dell’esplorazione. La puntata ha introdotto nuove tematiche e segmenti, mantenendo il format di approfondimento culturale e scientifico.

Domenica 12 luglio, la nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza si è aperta con un colpo di teatro che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano: Alberto Angela ha ospitato in prima serata su Rai 1 il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon, protagonisti dell’attesissimo kolossal The Odyssey, in arrivo nelle sale italiane dal 16 luglio. I segreti di The Odyssey a Noos. Non è un caso che la scelta sia caduta proprio su Nolan e Matt Damon per inaugurare la quarta edizione del programma. Noos è nato nel 2023 come erede di Superquark, lo storico contenitore di divulgazione scientifica condotto per decenni da Piero Angela, scomparso nell’agosto del 2022. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alberto Angela svela i segreti di The Odyssey: cosa è successo a Noos

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