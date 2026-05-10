Alberto Angela esplora il rapporto tra la vita quotidiana a Tokyo e i luoghi sacri di Kyoto. Nel suo viaggio, visita un tempio sotterraneo costruito per proteggere la capitale e si sofferma sulle differenze tra la frenesia della metropoli e la sacralità dei templi antichi. Attraverso immagini e spiegazioni, il documentario rivela dettagli poco noti su questi due aspetti della cultura giapponese.

? Punti chiave Come convive la frenesia di Tokyo con la sacralità di Kyoto?. Cosa nasconde il tempio sotterraneo per proteggere la capitale?. Chi sono gli esperti che spiegano il legame tra manga e samurai?. Perché la storia dei 47 ronin si intreccia con l'ambasciata italiana?.? In Breve Takahashi Yoichi e Laura Imai Messina approfondiscono cultura pop e vita quotidiana.. Il percorso include Shibuya, il castello di Himeji e l'isola di Miyajima.. La puntata è programmata per lunedì 11 maggio su Rai 1 e RaiPlay.. Tokyo conta trentotto milioni di abitanti tra caos urbano e strutture anti-inondazione.. Lunedì 11 maggio, Alberto Angela presenterà il Giappone nel secondo appuntamento di Ulisse, il piacere della scoperta, trasmesso in prima serata su Rai 1 per la Rai Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ulisse: Alberto Angela svela i segreti tra Tokyo e i templi di Kyoto

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